Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Folge 5: Tattoo für zwei
44 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Der 23-jährige Liam hat ein Stück seiner Haut als Werbeträger verkauft und nun soll dieser unfreiwillig entstandene Hinweis für immer verschwinden. Ellie und Sam wünschen sich hingegen ein gemeinsames Tattoo, das sie an ihren ersten gemeinsamen Urlaub erinnern soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.