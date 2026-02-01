Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 6vom 21.02.2026
44 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Während Kelly sich auf ihr erstes Horror-Tattoo freut, kann es die 19-jährige Maisie kaum erwarten, dass ihr ungeliebtes Tattoo verschwindet. Carolines Haut schmückt eine sündhafte Banane, die dank eines Cover-Up unsichtbar werden soll.

