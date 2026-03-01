Der Phönix aus der AscheJetzt kostenlos streamen
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Folge 4: Der Phönix aus der Asche
44 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Glen lässt heute einige von Jacks Tattoos verschwinden, die im Vollsuff entstanden sind. Alice und ihre Kundin Megan covern ein Tattoo, das sie sich in Magaluf stechen ließ und sich als Karriereblocker erwies.
