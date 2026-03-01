Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Folge 5: Boy Band Revival
43 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Sketchs Kunde Ollie ist Mitglied einer Boy Band und bekommt ein von der Musik inspiriertes Tattoo. Im Anschluss verpasst Sketch Zoes Tattoo ein trendiges Make-Over.
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.