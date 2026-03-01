Tattoos für SiegerinnenJetzt kostenlos streamen
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Folge 8: Tattoos für Siegerinnen
44 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Heute kommt Lee hilfesuchend ins Studio. Er sich während seines Urlaubs in Magaluf in eine ungünstige Tattoo-Situation hineinmanövriert. Bex will hingegen ihr Katzen-Tattoo loswerden und Vickie wünscht sich ein hautnahes Tribut an ihre Patchwork-Familie.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.