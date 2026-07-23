Taylors Welt der Tiere: Vorsicht, freilaufende Lehrerin!Jetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 21: Taylors Welt der Tiere: Vorsicht, freilaufende Lehrerin!
12 Min.Folge vom 23.07.2026
Taylors Lehrerin kommt in die Tierauffangstation, um ein Gespräch mit ihrer Schülerin zu führen und Taylor befürchtet Schlimmes. Schließlich ist sie nicht gerade das bravste und am besten angepasste Kind in ihrer Klasse. Taylor und Tommy verstecken sich deshalb vor der Lehrerin. Aber ein hungriger Kakapo weicht den beiden nicht von der Seite und droht, sie auffliegen zu lassen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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