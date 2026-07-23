Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Vorsicht, freilaufende Lehrerin!

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 23.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Vorsicht, freilaufende Lehrerin!

Taylors Welt der Tiere: Vorsicht, freilaufende Lehrerin!Jetzt kostenlos streamen

Taylors Welt der Tiere

Folge 21: Taylors Welt der Tiere: Vorsicht, freilaufende Lehrerin!

12 Min.Folge vom 23.07.2026

Taylors Lehrerin kommt in die Tierauffangstation, um ein Gespräch mit ihrer Schülerin zu führen und Taylor befürchtet Schlimmes. Schließlich ist sie nicht gerade das bravste und am besten angepasste Kind in ihrer Klasse. Taylor und Tommy verstecken sich deshalb vor der Lehrerin. Aber ein hungriger Kakapo weicht den beiden nicht von der Seite und droht, sie auffliegen zu lassen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Taylors Welt der Tiere
ORF Kids
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere

Alle 1 Staffeln und Folgen