Taylors Welt der Tiere: Pilot in NotJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 22: Taylors Welt der Tiere: Pilot in Not
12 Min.Folge vom 23.07.2026
Im Reservat sind Wildgänse gelandet, um sich auf ihrer Reise in den Süden auszuruhen. Taylor bemerkt, dass eines der Tiere verletzt ist und bringt sie schnell zu Ihrem Vater, damit er es untersuchen kann. Schnell geht es der Gans wieder besser. Doch ihr Schwarm ist bereits weitergezogen. Kann der ehemalige Pilot Jonas den Tag retten und die zurückgelassene Gans mit ihren Artgenossen vereinen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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Taylors Welt der Tiere
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