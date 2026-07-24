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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Der allerbeste Geburtstag aller Zeiten

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 24.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Der allerbeste Geburtstag aller Zeiten

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Taylors Welt der Tiere

Folge 24: Taylors Welt der Tiere: Der allerbeste Geburtstag aller Zeiten

12 Min.Folge vom 24.07.2026

Taylor hat Geburtstag. Zur Feier des Tages hat sich Tommy ein Spiel überlegt, das Taylor zu ihrem Geschenk führen soll. Taylor ist jedoch mit ihren Gedanken bei der Giraffe Nala. Diese soll schon bald ihr Junges bekommen und Taylor will für sie da sein. Als sie merkt, wie traurig es Tommy macht, dass sie sein Spiel gar nicht wertschätzt, verspricht sie ihm sich nun vollkommen auf Tommys Spiel zu fokussieren. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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