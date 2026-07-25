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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Zaubernuss und Rittersporn

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 25.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Zaubernuss und Rittersporn

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Taylors Welt der Tiere

Folge 25: Taylors Welt der Tiere: Zaubernuss und Rittersporn

12 Min.Folge vom 25.07.2026

Taylor, Tommy und Jack zerstören beim Spielen aus Versehen eine von Jonas' geliebten Pflanzen. Um es wiedergutzumachen, ziehen sie fortan als „Zaubernuss“, „Rittersporn“ und „Superjack“ los, um die restlichen Pflanzen zu beschützen. Doch ihre gut gemeinten Aktionen richten nur noch mehr Chaos an. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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