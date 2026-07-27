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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Oma gesucht

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 27.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Oma gesucht

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Taylors Welt der Tiere

Folge 28: Taylors Welt der Tiere: Oma gesucht

12 Min.Folge vom 27.07.2026

Taylors geliebte Oma ist zu Besuch. Während ihr Papa einkaufen geht, sollen Taylor und Tommy sich um die alte Dame kümmern. Doch die beiden wollen unbedingt die neue Seilbrücke für die Affen im Dschungel aufhängen. Oma, die alles andere als gebrechlich ist, hilft begeistert mit. Doch plötzlich ist sie spurlos verschwunden, und Taylor gerät in große Sorge. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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