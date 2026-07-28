Taylors Welt der Tiere: Ein schwerer AbschiedJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 30: Taylors Welt der Tiere: Ein schwerer Abschied
12 Min.Folge vom 28.07.2026
Taylor und Tommy stehen kurz vor einer Klassenfahrt. Tommy ist voller Vorfreude, doch Taylor hat Angst, so lange von Gorilla Jack getrennt zu sein. Am Tag vor der Abreise merkt sie dann auch noch, dass Jack erkältet ist – für Taylor ein Grund, auf keinen Fall zu fahren. Tommy ist schwer enttäuscht, denn er hat sich sehr darauf gefreut, die Reise gemeinsam mit ihr zu machen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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