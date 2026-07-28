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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ein schwerer Abschied

ORF KidsStaffel 1Folge 30vom 28.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Ein schwerer Abschied

Taylors Welt der Tiere: Ein schwerer AbschiedJetzt kostenlos streamen

Taylors Welt der Tiere

Folge 30: Taylors Welt der Tiere: Ein schwerer Abschied

12 Min.Folge vom 28.07.2026

Taylor und Tommy stehen kurz vor einer Klassenfahrt. Tommy ist voller Vorfreude, doch Taylor hat Angst, so lange von Gorilla Jack getrennt zu sein. Am Tag vor der Abreise merkt sie dann auch noch, dass Jack erkältet ist – für Taylor ein Grund, auf keinen Fall zu fahren. Tommy ist schwer enttäuscht, denn er hat sich sehr darauf gefreut, die Reise gemeinsam mit ihr zu machen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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