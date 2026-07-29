Taylors Welt der Tiere: Stürmische ZeitenJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 31: Taylors Welt der Tiere: Stürmische Zeiten
12 Min.Folge vom 29.07.2026
Ein Unwetter verursacht im Reservat einen großen Stromausfall. Taylor und Tommy sollen sich darum kümmern, die Reptilien umzusiedeln, damit ihnen nicht zu kalt wird. Doch während eines kleinen Streits entkommen die Komodowarane aus ihrer Kiste. So müssen Taylor und Tommy sich schnell wieder vertragen, um die entlaufenen Reptilien zu finden! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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Taylors Welt der Tiere
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