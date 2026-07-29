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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Stürmische Zeiten

ORF KidsStaffel 1Folge 31vom 29.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Stürmische Zeiten

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Taylors Welt der Tiere

Folge 31: Taylors Welt der Tiere: Stürmische Zeiten

12 Min.Folge vom 29.07.2026

Ein Unwetter verursacht im Reservat einen großen Stromausfall. Taylor und Tommy sollen sich darum kümmern, die Reptilien umzusiedeln, damit ihnen nicht zu kalt wird. Doch während eines kleinen Streits entkommen die Komodowarane aus ihrer Kiste. So müssen Taylor und Tommy sich schnell wieder vertragen, um die entlaufenen Reptilien zu finden! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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