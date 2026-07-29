Taylors Welt der Tiere: Nur fünf MinutenJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 32: Taylors Welt der Tiere: Nur fünf Minuten
12 Min.Folge vom 29.07.2026
Taylor soll mit Tommy im Reservat ein geeignetes Zuhause für den Marderbären Onyx finden. Doch alle anderen in der Tierauffangstation scheinen Taylors Hilfe ebenfalls zu benötigen. Max braucht Unterstützung beim Feilen von Stoßzähnen, Ruth möchte ihre Hilfe beim Reptilienfüttern und Jonas braucht Hilfe beim Katzensitten. Doch Taylor kann sich nicht vierteilen und so leiden alle Aufgaben unter dem Stress. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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