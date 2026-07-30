Taylors Welt der Tiere: ElefantenangstJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 33: Taylors Welt der Tiere: Elefantenangst
12 Min.Folge vom 30.07.2026
Ein junger Elefant kommt vorübergehend in die Pflege bei Taylor und ihrem Vater. Das Tier stammt aus einem Zirkus und wurde dort nicht gut behandelt. So gilt es zuerst einmal, Vertrauen zu dem grauen Dickhäuter aufzubauen. Doch das funktioniert nicht so, wie sich das Taylor wünscht, also greift sie zu einem besonderen Hilfsmittel. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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