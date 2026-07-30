Taylors Welt der Tiere: Die Geparden-FlüsterinJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 34: Taylors Welt der Tiere: Die Geparden-Flüsterin
12 Min.Folge vom 30.07.2026
Die Geparden-Dame Azur ist zur Pflege ins Reservat gekommen. Da Taylors Vater aber nicht besonders viel über Geparden weiß, ruft er kurzerhand die Expertin Lara Löwenherz an. Taylor und Max sind beide riesige Fans dieser draufgängerischen Raubkatzenexpertin und Taylor will sie unbedingt von ihren Fähigkeiten überzeugen. Da gibt es nur ein Problem, denn in der Gegenwart von Lara ist Taylor so nervös, dass ihr ein Missgeschick nach dem anderen passiert. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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