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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Eine Nacht im Dschungel

ORF KidsStaffel 1Folge 35vom 31.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Eine Nacht im Dschungel

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Taylors Welt der Tiere

Folge 35: Taylors Welt der Tiere: Eine Nacht im Dschungel

12 Min.Folge vom 31.07.2026

Taylor nimmt es mit den Pflichten im Haushalt nicht so genau. Sie findet, dass es die Tiere viel besser haben. Den ganzen Tag müssen sie keinen Pflichten nachkommen und können nur in der Natur herumtoben. Das wünscht Taylor sich auch. Also geht sie mit ihrem Vater eine riskante Wette ein. Dafür muss sie nur einen ganzen Tag wie die Tiere im Reservat leben. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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