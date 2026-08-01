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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Hochzeit mit Hindernissen

ORF KidsStaffel 1Folge 38vom 01.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Hochzeit mit Hindernissen

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Taylors Welt der Tiere

Folge 38: Taylors Welt der Tiere: Hochzeit mit Hindernissen

12 Min.Folge vom 01.08.2026

Das Reservat hat einen zweiten Roten Panda bekommen. Da es jetzt ein Männchen und ein Weibchen in dem Gehege gibt, erhoffen sich Taylor und Tommy, bald süße kleine Rote Panda-Babys im Tierpark zu haben. Doch die beiden scheinen sich nicht allzu gut zu verstehen und so wollen Taylor und Tommy dem Liebesglück ein wenig auf die Sprünge helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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