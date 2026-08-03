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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Das Tierarztpraktikum

ORF KidsStaffel 1Folge 39vom 03.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Das Tierarztpraktikum

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Taylors Welt der Tiere

Folge 39: Taylors Welt der Tiere: Das Tierarztpraktikum

12 Min.Folge vom 03.08.2026

Taylor, Tommy und Maeva machen ihr Tierarztpraktikum bei Taylors Vater Hector im Reservat. Dieser gibt sich große Mühe, den Kindern etwas Wertvolles beizubringen, indem er sich verschiedene Aufgaben überlegt. Während Tommy und Maeva große Freude und Talent bei Hectors Aufgaben zeigen, scheint Taylor doch eher ungeschickt zu sein. Ist der Beruf der Tierärztin vielleicht doch nichts für sie? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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