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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Babou ist sauer

ORF KidsStaffel 1Folge 41vom 04.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Babou ist sauer

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Taylors Welt der Tiere

Folge 41: Taylors Welt der Tiere: Babou ist sauer

12 Min.Folge vom 04.08.2026

Taylors Cousin Alex ist zu Besuch im Reservat. Sie wollen gemeinsam Tiere zeichnen, doch dann verärgert Alex den Affen Babou, indem er ihm Steine statt Futter gibt. Dieser reagiert eingeschnappt und stiehlt kurzerhand Alex' Rucksack. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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