Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Der perfekte Streich

ORF KidsStaffel 1Folge 42vom 04.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Der perfekte Streich

Taylors Welt der Tiere: Der perfekte StreichJetzt kostenlos streamen

Taylors Welt der Tiere

Folge 42: Taylors Welt der Tiere: Der perfekte Streich

12 Min.Folge vom 04.08.2026

Max spielt Taylor einen Streich. Gemeinsam mit Tommy will sich diese nun an Max rächen. Das macht den beiden so viel Freude, dass sie nun auch Ruth und Jonas hereinlegen wollen. Als die zwei jedoch ein seltsames Geräusch hören und ein Tier in Not finden, wollen sie Unterstützung anfordern, doch weder Ruth noch Jonas antworten, denn sie denken, es handle sich wieder um einen Streich. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Taylors Welt der Tiere
ORF Kids
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere

Alle 1 Staffeln und Folgen