Taylors Welt der Tiere: Der perfekte StreichJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 42: Taylors Welt der Tiere: Der perfekte Streich
12 Min.Folge vom 04.08.2026
Max spielt Taylor einen Streich. Gemeinsam mit Tommy will sich diese nun an Max rächen. Das macht den beiden so viel Freude, dass sie nun auch Ruth und Jonas hereinlegen wollen. Als die zwei jedoch ein seltsames Geräusch hören und ein Tier in Not finden, wollen sie Unterstützung anfordern, doch weder Ruth noch Jonas antworten, denn sie denken, es handle sich wieder um einen Streich. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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