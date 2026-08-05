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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Achtung bissig!

ORF KidsStaffel 1Folge 43vom 05.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Achtung bissig!

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Taylors Welt der Tiere

Folge 43: Taylors Welt der Tiere: Achtung bissig!

12 Min.Folge vom 05.08.2026

Das Reservat bekommt einen Neuzugang: ein Gleitbeutler-Weibchen namens Uska. Da sie als Haustier gehalten wurde und nicht genug Freiraum hatte, ist Uska leider traumatisiert. Sie reagiert sehr sensibel auf laute Geräusche und wird dadurch aggressiv. Taylor und Tommy müssen rasch einen Weg finden, Uska das Beißen abzutrainieren. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

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