Taylors Welt der Tiere: Die GeduldsprobeJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 44: Taylors Welt der Tiere: Die Geduldsprobe
12 Min.Folge vom 05.08.2026
Das Giraffenjunge Marlo soll trainiert werden, damit es leichter ist, mit ihm zu arbeiten. Taylor und Tommy wollen dabei natürlich helfen, doch ihre Ungeduld steht ihnen dabei im Weg. Deshalb gibt Ruth den zwei Kindern einfache Aufgaben, die sie erledigen sollen, um sich in Geduld zu üben. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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