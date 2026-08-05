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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Die Geduldsprobe

ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 05.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Die Geduldsprobe

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Taylors Welt der Tiere

Folge 44: Taylors Welt der Tiere: Die Geduldsprobe

12 Min.Folge vom 05.08.2026

Das Giraffenjunge Marlo soll trainiert werden, damit es leichter ist, mit ihm zu arbeiten. Taylor und Tommy wollen dabei natürlich helfen, doch ihre Ungeduld steht ihnen dabei im Weg. Deshalb gibt Ruth den zwei Kindern einfache Aufgaben, die sie erledigen sollen, um sich in Geduld zu üben. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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