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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Die fantastische Welt der Tiere

ORF KidsStaffel 1Folge 45vom 06.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Die fantastische Welt der Tiere

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Taylors Welt der Tiere

Folge 45: Taylors Welt der Tiere: Die fantastische Welt der Tiere

12 Min.Folge vom 06.08.2026

Tommy ist ein riesiger Fan der TV-Sendung "Die fantastische Welt der Tiere". Als er eine Folge mit Taylor und ihrem Vater anschaut, kommt am Ende der Folge ein Aufruf, selbstgemachte Tiervideos aufzunehmen und einzusenden. Das ist eine Gelegenheit, die sich Taylor und Tommy nicht entgehen lassen wollen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

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