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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ein Faultier für Lily

ORF KidsStaffel 1Folge 46vom 06.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Ein Faultier für Lily

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Taylors Welt der Tiere

Folge 46: Taylors Welt der Tiere: Ein Faultier für Lily

12 Min.Folge vom 06.08.2026

Es ist "Tag der offenen Tür" in Taylors Tierstation und es sind jede Menge Menschen gekommen, die sich näher mit den Tieren beschäftigen wollen. Unter ihnen ist auch Lily. Sie ist ein großer Fan von Gorilla Jack und würde am liebsten mit ihm Zeit verbringen. Da Jack aber nicht so ein großer Fan von Lily und ihrer schrillen Stimme ist, versucht Taylor, ein Tier zu finden, das zu Lily passt. Denn am "Tag der offenen Tür" soll jeder mit einem Lächeln nach Hause gehen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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