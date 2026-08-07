Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ein Flöckchen für Jack

ORF KidsStaffel 1Folge 47vom 07.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Ein Flöckchen für Jack

Taylors Welt der Tiere: Ein Flöckchen für JackJetzt kostenlos streamen

Taylors Welt der Tiere

Folge 47: Taylors Welt der Tiere: Ein Flöckchen für Jack

12 Min.Folge vom 07.08.2026

Tommy findet auf seinem Weg ins Reservat eine Katze ohne Halsband. Als sich herausstellt, dass sie kein Zuhause hat, freuen sich die Kinder über den Neuzugang namens Flöckchen. Hector muss sie jedoch enttäuschen. Da sie ein Haustier ist, kann sie nicht in einem Reservat für Wildtiere bleiben. Schnell findet sich jemand, der Flöckchen gerne als Haustier aufnimmt. In der Zwischenzeit sind jedoch Jack und Flöckchen gute Freunde geworden, was einen Abschied sehr schwierig macht. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Taylors Welt der Tiere
ORF Kids
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere

Alle 1 Staffeln und Folgen