Taylors Welt der Tiere: Ein Flöckchen für JackJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 47: Taylors Welt der Tiere: Ein Flöckchen für Jack
12 Min.Folge vom 07.08.2026
Tommy findet auf seinem Weg ins Reservat eine Katze ohne Halsband. Als sich herausstellt, dass sie kein Zuhause hat, freuen sich die Kinder über den Neuzugang namens Flöckchen. Hector muss sie jedoch enttäuschen. Da sie ein Haustier ist, kann sie nicht in einem Reservat für Wildtiere bleiben. Schnell findet sich jemand, der Flöckchen gerne als Haustier aufnimmt. In der Zwischenzeit sind jedoch Jack und Flöckchen gute Freunde geworden, was einen Abschied sehr schwierig macht. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media
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