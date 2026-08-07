Taylors Welt der Tiere: Der Tag der PrüfungJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 48: Taylors Welt der Tiere: Der Tag der Prüfung
12 Min.Folge vom 07.08.2026
Der Lehrling Max will an die Tierpfleger-Schule und muss dafür die Aufnahmeprüfung bestehen. Taylors Mutter Sonja ist dafür die Prüferin und gibt Max die Aufgabe, den Neuzugang Suki, ein Baumkänguru, für die Aufnahme im Reservat vorzubereiten. Max ist sichtlich nervös, also schmieden Taylor und Tommy einen Plan, um ihn zu unterstützen, damit er die Prüfung besteht. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media
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