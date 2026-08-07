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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Der Tag der Prüfung

ORF KidsStaffel 1Folge 48vom 07.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Der Tag der Prüfung

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Taylors Welt der Tiere

Folge 48: Taylors Welt der Tiere: Der Tag der Prüfung

12 Min.Folge vom 07.08.2026

Der Lehrling Max will an die Tierpfleger-Schule und muss dafür die Aufnahmeprüfung bestehen. Taylors Mutter Sonja ist dafür die Prüferin und gibt Max die Aufgabe, den Neuzugang Suki, ein Baumkänguru, für die Aufnahme im Reservat vorzubereiten. Max ist sichtlich nervös, also schmieden Taylor und Tommy einen Plan, um ihn zu unterstützen, damit er die Prüfung besteht. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

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