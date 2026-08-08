Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Das Dino-Dilemma

ORF KidsStaffel 1Folge 49vom 08.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Das Dino-Dilemma

Taylors Welt der Tiere: Das Dino-DilemmaJetzt kostenlos streamen

Taylors Welt der Tiere

Folge 49: Taylors Welt der Tiere: Das Dino-Dilemma

12 Min.Folge vom 08.08.2026

Tommy stößt beim Garteln auf einen Dinosaurierknochen. Schnell wird klar, es muss eine größere Ausgrabung veranlasst werden. Hierfür müssen die Tiere der Ebene ins Gewächshaus umgesiedelt werden. Taylor und Tommy sollen nach den Tieren schauen, während auf der Ebene die Ausgrabung stattfindet. Tommy interessiert sich jedoch sehr für das Dinosaurierskelett und kann der ihm zugeteilten Aufgabe nicht seine volle Aufmerksamkeit schenken. Es entsteht Chaos im Gewächshaus und Taylor scheint sich alleine darum kümmern zu müssen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Taylors Welt der Tiere
ORF Kids
Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere

Alle 1 Staffeln und Folgen