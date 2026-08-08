Taylors Welt der Tiere: Das Dino-DilemmaJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 49: Taylors Welt der Tiere: Das Dino-Dilemma
12 Min.Folge vom 08.08.2026
Tommy stößt beim Garteln auf einen Dinosaurierknochen. Schnell wird klar, es muss eine größere Ausgrabung veranlasst werden. Hierfür müssen die Tiere der Ebene ins Gewächshaus umgesiedelt werden. Taylor und Tommy sollen nach den Tieren schauen, während auf der Ebene die Ausgrabung stattfindet. Tommy interessiert sich jedoch sehr für das Dinosaurierskelett und kann der ihm zugeteilten Aufgabe nicht seine volle Aufmerksamkeit schenken. Es entsteht Chaos im Gewächshaus und Taylor scheint sich alleine darum kümmern zu müssen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Taylors Welt der Tiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids