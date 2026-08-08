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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Der Gorilla-Sitter

ORF KidsStaffel 1Folge 50vom 08.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Der Gorilla-Sitter

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Taylors Welt der Tiere

Folge 50: Taylors Welt der Tiere: Der Gorilla-Sitter

12 Min.Folge vom 08.08.2026

Taylor und ihre Eltern gehen auf Tierrettungsmission und beauftragen Tommy damit, den Tag mit Jack zu verbringen. Tommy will am liebsten Moose erforschen und Raupen beobachten, doch das langweilt Jack. Also beschließt Tommy, Jack von nun an entscheiden zu lassen, was sie unternehmen. Doch schon bald bereut er diese Entscheidung. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

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