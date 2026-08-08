Taylors Welt der Tiere: Der Gorilla-SitterJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 50: Taylors Welt der Tiere: Der Gorilla-Sitter
12 Min.Folge vom 08.08.2026
Taylor und ihre Eltern gehen auf Tierrettungsmission und beauftragen Tommy damit, den Tag mit Jack zu verbringen. Tommy will am liebsten Moose erforschen und Raupen beobachten, doch das langweilt Jack. Also beschließt Tommy, Jack von nun an entscheiden zu lassen, was sie unternehmen. Doch schon bald bereut er diese Entscheidung. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media
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