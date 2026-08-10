Taylors Welt der Tiere: Zwei Gorillas sind keiner zuviel (1)Jetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 51: Taylors Welt der Tiere: Zwei Gorillas sind keiner zuviel (1)
12 Min.Folge vom 10.08.2026
Der Gorilla Jack wird langsam erwachsen und bekommt seine ersten silbernen Haare. Taylor ist betrübt, denn in freier Wildbahn würde er sicher Anführer einer Gruppe Gorillas werden, aber im Reservat hat er keine Möglichkeit dazu. Daher freut sich Taylor umso mehr, als plötzlich ein kleiner Berggorilla in die Obhut der Station kommt. Sie kann es gar nicht erwarten, Jack seinen kleinen Bruder vorzustellen. Doch dieser reagiert nur genervt von dem Neuankömmling. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media
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