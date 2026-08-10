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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Zwei Gorillas sind keiner zuviel (2)

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 10.08.2026
Taylors Welt der Tiere: Zwei Gorillas sind keiner zuviel (2)

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Folge 52: Taylors Welt der Tiere: Zwei Gorillas sind keiner zuviel (2)

12 Min.Folge vom 10.08.2026

Als Taylors Eltern an der Adresse ankommen, zu der sie die angeblichen Gorilla-Experten Estelle und Lionel geschickt haben, stellt sich heraus, dass die beiden in Wahrheit die gesuchten Tierschmuggler sind. Das heißt aber auch, dass sich Kimia in größter Gefahr befindet. Als Taylor und Tommy sehen, dass ein Mitarbeiter nach dem anderen von den Gaunern eingesperrt wird, ist klar, dass sie handeln müssen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

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