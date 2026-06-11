Teamgeist - Unser Weg: II/Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Teamgeist - Unser Weg
Folge 18: Teamgeist - Unser Weg: II/Folge 5
46 Min.Folge vom 11.06.2026
Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation wartet viel Arbeit auf das Team hinter dem Nationalteam. Zunächst reisen Ralf Rangnick, Peter Schöttel und Co. zur Auslosung nach Washington D.C., wo neben Algerien und Jordanien der amtierende Weltmeister Argentinien in eine Gruppe mit den Österreichern gelost wird. Dann begibt man sich auf die Suche nach einem geeigneten Quartier für die Weltmeisterschaft, das erst mit etwas Glück gefunden wird. Bildquelle: ORF/CANAL+/ÖFB/WEST4MEDIA Filmproduktions GmbH
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