Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Technikkatastrophen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 19.10.2025
Technikkatastrophen: Verschluckt von der Rolltreppe

Technikkatastrophen: Verschluckt von der RolltreppeJetzt kostenlos streamen

Technikkatastrophen

Folge 1: Technikkatastrophen: Verschluckt von der Rolltreppe

42 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Wir benutzen sie täglich, ohne darüber nachzudenken, doch wenn die Technik bei der Rolltreppe einmal versagt, herrscht das pure Chaos. Das Ehepaar Tufarolo schildert einen solchen grauenerregenden Moment in einem Bahnhof in Washington.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Technikkatastrophen
Kabel Eins Doku

Technikkatastrophen

Alle 1 Staffeln und Folgen