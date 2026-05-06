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Teen Mom 2

Neue Staffel, alte Wunden

MTV liveStaffel 10Folge 1vom 06.05.2026
Neue Staffel, alte Wunden

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Teen Mom 2

Folge 1: Neue Staffel, alte Wunden

39 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Briana ist von Luis Abwesenheit frustriert und spürt ihn in einem Club auf. Für Jade wird auf Kloies Geburtstag alles noch schlimmer, nachdem sie sich mit ihrer Mutter gestritten hat. Beim Streit von Jeremy und Corey sitzt Leah zwischen den Stühlen.

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