Neue Staffel, alte WundenJetzt kostenlos streamen
Teen Mom 2
Folge 1: Neue Staffel, alte Wunden
39 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Briana ist von Luis Abwesenheit frustriert und spürt ihn in einem Club auf. Für Jade wird auf Kloies Geburtstag alles noch schlimmer, nachdem sie sich mit ihrer Mutter gestritten hat. Beim Streit von Jeremy und Corey sitzt Leah zwischen den Stühlen.
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Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany