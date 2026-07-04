Teen Mom 2
Folge 10: Tu etwas
40 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Das neuartige Coronavirus gefährdet Leahs Reisepläne und bedeutet eine ernsthafte Gefahr für Alis Gesundheit. Briana diskutiert mit Devoin und Luis über deren finanzielle Verantwortung. Kailyn verkündet, dass sie schwanger ist.
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany