Teen Mom 2
Folge 15: Sprachlos
40 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Beim gemeinsamen Essen zu Kloies Geburtstag kommt es zwischen Jade und Sean zu Spannungen. Lea versucht sich im virtuellen Lernen. Kailyn und Creed kümmern sich um ein medizinisches Problem. Briana versucht ihren Ärger zu vergessen.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany