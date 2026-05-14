Teen Mom 2
Folge 17: Gib nicht auf
39 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Als die Spannungen zwischen den Zwillingen überkochen, muss Lea einspringen. Kailyn ist gezwungen, sich im Durcheinander ihrer Aussagen über Javi zurechtzufinden. Jade versucht, eine positive Beziehung zu Sean aufzubauen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany