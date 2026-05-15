Teen Mom 2
Folge 23: Sag einfach Ja
39 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Ashley gibt Bar eine Antwort, aber ein vergangenes Familiendrama könnte ihren Traum zunichtemachen. Luis bittet darum, Stella zum ersten Mal seit Monaten wiederzusehen, und zwingt Bri zu entscheiden, was wirklich das Beste für ihre Tochter ist.
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany