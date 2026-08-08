Teen Mom 2
Folge 25: Nicht ganz
40 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Sean macht Jade einen Heiratsantrag, aber sie ist sich nicht sicher, wie sie darauf reagieren soll. Leah muss in Quarantäne, als Jeremy positiv auf COVID getestet wird. Außerdem plant Ashley eine Überraschungsparty für Bar.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany