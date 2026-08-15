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Teen Mom 2

Nicht erreichbar

MTV liveStaffel 10Folge 27vom 15.08.2026
Nicht erreichbar

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Teen Mom 2

Folge 27: Nicht erreichbar

40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

In dieser Folge muss Leah einige schwierige Entscheidungen treffen. Devoin lässt Nova im Stich, während Briana es wiedergutmachen muss. Außerdem möchte Jade die Beziehung mit Sean langsam angehen, aber er hat andere Vorstellungen.

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