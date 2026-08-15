Teen Mom 2
Folge 27: Nicht erreichbar
40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
In dieser Folge muss Leah einige schwierige Entscheidungen treffen. Devoin lässt Nova im Stich, während Briana es wiedergutmachen muss. Außerdem möchte Jade die Beziehung mit Sean langsam angehen, aber er hat andere Vorstellungen.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany