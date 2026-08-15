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Teen Mom 2

Einvernehmlicher Kampf

MTV liveStaffel 10Folge 28vom 15.08.2026
Einvernehmlicher Kampf

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Teen Mom 2

Folge 28: Einvernehmlicher Kampf

40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Jades Genesung wird noch schwieriger, als die Spannungen zwischen Sean und ihren Eltern zunehmen. Ashley und Bar treffen eine schwierige Hochzeitsentscheidung, da er einen weiteren Gerichtstermin hat. Leah plant eine Geburtstagsparty für Addie.

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