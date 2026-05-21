Teen Mom 2 Mit Chris auf SendungJetzt kostenlos streamen
Teen Mom 2
Folge 2: Teen Mom 2 Mit Chris auf Sendung
39 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Briana wird in den Podcast von Kails Ex-Freund eingeladen. Außerdem braucht Kloie medizinische Hilfe. Ashley denkt über das D-Wort nach, während Bar seine Mutter in Ohio besucht. Schließlich geht Leah zu einem Date mit Jaylan.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-11: MTV Germany