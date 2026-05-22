Teen Mom 2
Folge 7: Geborene Mutter
40 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Der Funke zwischen Jade und Sean ist wieder da. Briana ist über das Verhalten von Luis so frustriert, dass sie seine Eltern kontaktiert. Außerdem haben Kail und Javi gemischte Gefühle, wenn es um das gemeinsame Erziehen geht.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-11: MTV Germany