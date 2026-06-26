Teen Mom 2
Folge 10: Für Geld und Liebe
40 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Es ist der Tag von Leahs und Jeremys Hochzeit in Myrtle Beach. Unterdessen hat Javi eine Überraschung für Kailyn parat. Jenelle, Barb und Kieffer feiern den dritten Geburtstag von Jace. Jenelle gesteht zudem ihre finanziellen Schwierigkeiten.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4, Season 9-11: MTV Germany