Teen Mom 2
Folge 11: Wir gehören zusammen
40 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Für Kailyn und Javi ist endlich der Tag ihrer Hochzeit gekommen. Auch Chelsea hat etwas zu feiern - sie hat die Kosmetikschule abgeschlossen und einen Job gefunden. Jenelle steht unterdessen immer noch unter Bewährung und Jeremy lehnt einen Job ab.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany