Teen Mom 2
Folge 14: Die Wege der Liebe
39 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Chelsea findet etwas Unerwartetes über Adam heraus, während Leah die Ursache für Alis Muskeldystrophie findet. Jo zieht derweil in seine neue Wohnung und Jenelle macht sich um die Situation mit Nathan Sorgen. Javi kehrt zurück ins Arbeitsleben.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany