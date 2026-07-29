Teen Mom 2
Folge 28: Sehnsucht
40 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Leah und Corey begegnen sich vor Gericht. Kailyn und Javi versuchen, sich an ein Leben ohne Isaac zu gewöhnen. Chelsea hört von Adams erneuter Verhaftung, und Jenelle möchte sowohl Kaiser als auch Jace eine Familie bieten.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany