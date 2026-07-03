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Teen Mom 2

Lass den Kopf nicht hängen

MTV liveStaffel 5Folge 4vom 03.07.2026
Lass den Kopf nicht hängen

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Teen Mom 2

Folge 4: Lass den Kopf nicht hängen

41 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Leah bekommt die schlechte Nachricht, dass Ali einen Rollstuhl braucht. Jo und Kailyn streiten miteinander, weil Jo nicht pünktlich ist. Jenelle ist glücklich und möchte bald mit ihrem neuen Freund Nathan zusammenziehen.

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