Lass den Kopf nicht hängenJetzt kostenlos streamen
Teen Mom 2
Folge 4: Lass den Kopf nicht hängen
41 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Leah bekommt die schlechte Nachricht, dass Ali einen Rollstuhl braucht. Jo und Kailyn streiten miteinander, weil Jo nicht pünktlich ist. Jenelle ist glücklich und möchte bald mit ihrem neuen Freund Nathan zusammenziehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany