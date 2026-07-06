Teen Mom 2
Folge 5: Überstunden
41 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Jenelle und Nathan ziehen nach Myrtle Beach. Chelsea fragt Adam, ob er Lust hätte, mit ihr Aubree vom Kindergarten abzuholen. Kailyn und Javi zeigen großes Interesse an einem Haus in Delaware.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany