Teen Mom 2
Folge 11: Weglaufen
41 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Jenelle und Nathan haben Probleme mit dem Eltern-Sein. Kailyn und Javi mögen ihre Nachbarn nicht. Leah muss unterdessen von ihrer Therapie nach Hause zurückkehren, weil Corey die Situation nicht unter Kontrolle hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany