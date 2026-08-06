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Teen Mom 2

Warten auf ein Wunder

MTV liveStaffel 6Folge 12vom 06.08.2026
Warten auf ein Wunder

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Teen Mom 2

Folge 12: Warten auf ein Wunder

41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Leah kämpft sich durch die letzten Schritte ihrer Scheidung und denkt über eine Therapie nach. Kailyn kann sich nicht zwischen Javi und Jo entscheiden. Jenelle und Barbara diskutieren vor Gericht über das Sorgerecht für Jace.

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